O desabafo de uma bolsonarista a Braga Netto no Alvorada: ‘ninguém escuta’

O general Walter Braga Netto, que foi candidato a vice de Jair Bolsonaro, visitou o presidente no Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-feira e, na saída, parou para falar com alguns bolsonaristas que estavam do lado de fora [veja o vídeo abaixo]. Questionado de longe por repórteres sobre a suposta ida de Bolsonaro ao hospital na noite desta quinta, ele inicialmente disse que não falaria com a imprensa, mas negou e disse que “estão inventando história”.

O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil então se dirigiu aos apoiadores do presidente e disse que ele está bem e “recebendo gente”. “Não tem problema nenhum, tá? Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que posso falar pra vocês agora”, afirmou.

Um apoiador então comentou que o grupo estava na frente do Comando Militar do Nordeste, chefiado pelo general Richard Nunes, com sede no Recife. Bolsonaristas inconformados com a derrota do presidente tem comparecido a quartéis do Exército de algumas cidades brasileiras para pedir intervenção militar, em atos golpistas.

Na sequência, uma mulher que usava uma camisa com a bandeira do Brasil estampada fez um desabafo. “A gente tá na chuva, tá no sol e ninguém escuta…”, disse a bolsonarista, com a voz embargada e cara de choro.

Braga Netto colocou o mão sobre o ombro dela e tentou tranquilizá-la, mas sem dar muitos detalhes. “Eu sei… a senhora fica… tem que dar um tempo, tá bom? Eu não posso conversar”, disse o general.

Nesta semana, aliás, o ex-ministro fez coro à pregação golpista do general Eduardo Villas Boas, ex-comandante do Exército, que em nota elogiou as manifestações bolsonaristas contra o Judiciário e a vitória de Lula.