Na reunião com caciques do MDB, Lula bateu em Gilberto Kassab. O chefe do PSD resiste a apoiá-lo no primeiro turno.

“Não é hora de barganhar, é hora de pensar no Brasil”, disse Lula aos emedebistas.

Depois do desabafo, o petista disse que terá outra conversa com Kassab nos próximos dias.