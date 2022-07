O desabafo de Augusto Aras na reunião com a campanha de Lula

O tema da reunião do procurador-geral da República, Augusto Aras, com parlamentares de partidos da oposição que apoiam o ex-presidente Lula, nesta terça, era a crescente violência política no país, que culminou no último domingo com o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu por um policial penal federal bolsonarista.

Aras ouviu deputados e senadores como Gleisi Hoffmann (PT), Randolfe Rodrigues (Rede) e Marcelo Freixo (PSB) relataram a preocupação com o cenário “muito tenso” para as eleições desse ano, com referências às mortes da vereadora Marielle Franco, em 2018, e aos ataques a atos de Lula nas últimas semanas, além da morte de Marcelo Arruda.

Na sua vez de falar, o chefe do Ministério Público Federal reconheceu que este é um “momento extraordinário da vida pública” e que as preocupações manifestadas pelos congressistas eram relevantes. Depois de negar, pelo menos por enquanto, o pedido para federalizar o caso do assassinato do petista no Paraná, ele resolveu desabafar.

“Sabemos das ameaças de morte que os senhores sofrem”, comentou Aras, para em seguida lembrar que também foi atacado “de forma vil” quando estava de férias fora do país — no caso, foi cobrado por brasileiros descontentes com sua atuação quando passeava por Paris.

“Eu também sou vítima. Também sou obrigado a viver em um regime semiaberto”, queixou-se.

Aras disse ainda que não pode frequentar lugares públicos, sob pena de ser “atacado por militantes” que não entendem que a PGR não pode ser governo nem oposição, e sim defensora da Constituição.