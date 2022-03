O desabafo arrependido do ministro do TSE que censurou o Lollapalooza

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com quem conversou recentemente sobre a crise aberta por sua decisão de vetar manifestações políticas no Lollapalooza, o ministro do TSE Raul Araújo revelou a outros ministros das Cortes Superiores em Brasília arrependimento pela decisão, tanto que decidiu revogar sua canetada nesta segunda.

Araújo lembrou que sempre foi “um ardoroso defensor da liberdade de manifestação artística e de expressão”. Ao ver seu nome associado a um ato de censura, disse que revogaria a decisão.