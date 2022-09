O delírio de Bolsonaro na tribuna da ONU sobre o 7 de Setembro

A parte final do discurso de Jair Bolsonaro na 77ª Assembleia-Geral da ONU mencionou as manifestações do dia 7 de Setembro, data que marcou o bicentenário da independência do Brasil. Como de costume, o presidente forçou a mão ao classificar os atos bolsonaristas de “a maior demonstração cívica da história do nosso país”.

O presidente encerrou a participação nas Nações Unidas com o lema que já utilizou em outras falas públicas e faz referência ao movimento integralista, que exaltou nos anos 1930 ideais de extrema-direita.

“Senhoras e Senhores, neste 7 de Setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país, um povo que acredita em Deus, Pátria, família e liberdade.”, disse o presidente na sede da ONU em Nova York.

Uma multidão acompanhou o presidente no Rio de Janeiro e em Brasília. A oposição acusa o candidato à reeleição de usar a data para fins eleitoreiros.