O crescimento da Vivara no terceiro trimestre

Maior joalheria da América Latina, a Vivara divulgou, nesta quarta, seus resultados do terceiro trimestre do ano e apontou crescimento de 18 novas lojas nesse período.

Na comparação com 2022, a marca Life foi o grande destaque com 42 novas unidades e Vivara com 17 novas unidades.

O faturamento atingiu 490,5 milhões de reais, aumento de 15,7% na comparação com o terceiro trimestre de 2022 e já totaliza 372 pontos de venda, acréscimo de 57 unidades em relação ao mesmo período do ano passado.

Neste trimestre, a companhia apresentou faturamento bruto de 581,2 milhões de reais.