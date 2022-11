O crescimento da alimentação fora de casa em outubro

Os brasileiros passaram a comer mais fora de casa em outubro por conta da alta da inflação que atinge, principalmente, o preço dos alimentos. Em outubro passado, as vendas do setor de restaurantes e lanchonetes teve crescimento de 22,6% em relação a igual período do ano passado, segundo dados de pesquisa mensal do Instituto Foodservice Brasil (IFB).

No acumulado do ano, de janeiro a outubro, as vendas do segmento tiveram alta de 33,5% sobre igual período de 2021. A pesquisa do IFB indicou ainda aumento de 11,2% no ticket médio das refeições em outubro, frente a igual mês de 2021.

O volume de transações também teve crescimento, de 10,4%, na mesma base de comparação. O número de lojas se manteve estável, com ligeira alta de 0,2%.