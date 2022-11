O ‘correto e republicano’ sobre a PEC da Transição, segundo Ciro Nogueira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe da Casa Civil do governo do sumido Jair Bolsonaro, o ministro Ciro Nogueira acaba de divulgar outra nota para opinar sobre a chamada PEC da transição articulada pela equipe de Lula, na qual defendeu que garantir o fortalecimento dos programas sociais e do salário mínimo é o “correto e republicano” a ser feito pelo Congresso.

Na manhã deste domingo, Nogueira disse que a proposta deveria se limitar às promessas feitas pelas candidaturas do petista e de Bolsonaro, derrotado no último dia 30 — sobre o Auxílio Brasil (que dará lugar ao Bolsa Família) de 600 reais e o aumento do salário mínimo, que o atual presidente prometeu fixar em 1.400 reais na reta final da campanha.

“O correto e republicano é o Congresso garantir a qualquer novo governo que os programas sociais e o salário mínimo sejam fortalecidos. A partir daí, o novo Congresso e o novo governo devem, com a legitimidade popular, encaminhar as novas pautas da sociedade”, afirmou o cacique do PP.

Ele então disse defender que é necessário “calcular precisamente quanto custam esses dois benefícios e assegurar os recursos necessários para eles dentro do orçamento, respeitando a regra do TETO de gastos e flexibilizando exclusivamente apenas o necessário”.

A medida garantiria, de acordo com o ministro, que “o fundamental equilíbrio fiscal seja preservado, o que é benéfico antes de tudo para os mais vulneráveis, pois desordem fiscal é sinônimo de inflação, perda de poder de compra, desemprego, recessão”.

“E tudo isso é ruim para os mais vulneráveis. Nao podemos dar com uma mão e tomar com a outra. Somente a estabilidade da economia pode ser a âncora de políticas sociais eficazes”, complementou.

Nogueira acrescentou que a eventual fixação do Bolsa Família fora do teto de gastos na Constituição seria “usurpação de poder do Congresso que ainda nem começou” e “falta de critério democrática”, por estender para quatro anos a atribuição da atual legislatura.

“Vivemos num sistema de reeleição. O mandato presidencial pode ser de 8 anos. Por que então não definir políticas de quase uma década, já retirando as atribuições também do Congresso de 2027 que ainda nem foi eleito? Por tudo isso, o mais prudente, transparente e republicano é assegurar ao novo governo condições para que proteja os mais vulneráveis em seu primeiro ano”, afirmou o ministro.

“E, a partir daí, que dialogue com o Congresso eleito e com a sociedade, com base em todas as premissas claras de sua plataforma de gestão e seu programa econômico, como conduzir o país nos próximos quatro anos. Esse é o caminho mais democrático e legítimo”, concluiu.