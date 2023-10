O convite do presidente do Paraguai a Joesley Batista

Atualizado em 4 out 2023, 14h57 - Publicado em 4 out 2023, 14h28

O empresário Joesley Batista foi recebido, nesta terça, pelo presidente do Paraguai, Santiago Peña. No encontro, o mandatário apresentou oportunidades de negócios no país para empresários como o brasileiro do grupo J&F e convidou Batista a investir por lá.

A holding tem negócios com mais de 190 países e operações nos setores de produção de alimentos, celulose, geração e distribuição de energia, mineração e serviços financeiros.

Os paraguaios consideram haver a chance de o grupo investir tanto na produção de proteína como em geração de energia.

Segundo o ministro paraguaio Javier Giménez (Indústria e Comércio), na pauta também esteve o tema de serviços logísticos pela hidrovia Paraná Paraguai.

