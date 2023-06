O constrangedor telefonema que mudou o julgamento bilionário em Alagoas

Um julgamento da bilionária massa falida do usineiro João Lyra, em Alagoas, há duas semanas, teve um fato constrangedor.

No meio da sessão remota, o celular da desembargadora que relatava o caso tocou. Como estava conectado ao computador, o aparelho transmitiu a todos os presentes o anúncio: era o advogado de uma das partes, também presente na audiência, chamando em pleno julgamento. A magistrada deixou o caso depois do episódio.

A disputa judicial em torno da Usina Laginha, de Lyra, envolve dívidas de 3 bilhões de reais. No entanto, a massa falida tinha cerca de 1,7 bilhão de reais (atualmente, esse valor corrigido é de 3,8 bilhões de reais) a receber de precatórios de uma ação com base na famosa Ação 4.870 – ressarcimento de danos patrimoniais em virtude dos preços praticados pelo extinto Instituto do Açúcar e do Álcool a partir da safra de 1983/1984.

Em maio de 2008, o proprietário da Usina Laginha cedeu ao Fundo de Investimento PCG Brasil o direito ao resgate de 600 milhões de reais do precatório (valores da época). Em troca, teria recebido de imediato 76,2 milhões de reais. Era para anular esse negócio que o julgamento do fatídico telefonema ocorreu.