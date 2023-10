O conselho de um ex-presidente da França para Barroso sobre o Planalto

Atualizado em 13 out 2023, 10h43 - Publicado em 13 out 2023, 10h38

Um dos convidados do I Fórum Esfera Internacional, em Paris, neste fim de semana, o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy ficou impressionado com a exposição do presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, sobre as agendas prioritárias para o Brasil.

Barroso palestrou na abertura do evento para empresários e investidores, pouco antes de Sarkozy fazer sua fala. O ministro do STF discorreu sobre uma série de agendas importantes que, se implementadas, colocariam o país na rota do crescimento, valorizando as riquezas nacionais na fronteira ambiental e o vigor da democracia.

“Precisamos superar o preconceito que existe no Brasil contra a livre iniciativa e o empreendedorismo. A história mostra que a iniciativa privada é o maior gerador de riquezas”, disse Barroso.

Diante das ideias do presidente do Supremo, Sarkozy provocou, em tom de brincadeira: “Acho que o senhor está pronto é para outra presidência, não só para a da Suprema Corte”.

Questionado na sequência sobre o “conselho” de Sarkozy, Barroso disse que “não passa pela minha cabeça” disputar o cargo hoje ocupado por Lula.

