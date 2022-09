‘O conhecimento liberta. Hoje, todos sabem o que é o STF’, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro aproveitou seu discurso, neste feriado de independência, para voltar a dizer que seu governo, marcado pelo ataque a instituições, ajudou o país a “conhecer” os poderes da República. O presidente citou diretamente o STF e ironizou o tribunal quando seus apoiadores vaiaram.

“A missão não é fácil. Sabemos que é difícil. Mas sempre tenho pedido mais que sabedoria. Força para resistir e coragem para decidir. É obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro das quatro linhas todos que ousam ficar fora delas. Nessa Esplanada, aqui a origem das leis que mudam nosso país, muito feliz em ter ajudado a chegar até vocês a verdade. O conhecimento também liberta. Hoje todos sabem quem é o Poder Executivo, o que é a Câmara, o que é o Senado e o que é o STF”, disse Bolsonaro.

Diante das vaias dos apoiadores ao STF, o presidente ironizou. “A voz do povo é a voz de Deus”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro também atacou Lula: “Luta do bem contra o mal. O mal que quase quebrou nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão, o povo está do nosso lado. O povo sabe o que quer”. O presidente pediu ainda uma “comparação” entre primeiras-damas. “Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, da família e ativa na minha vida.”