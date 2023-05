O confronto entre os ex-juízes Flávio Dino e Sergio Moro no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-juízes, Flávio Dino e Sergio Moro se enfrentaram nesta terça na arena política. O ministro participou da Comissão de Segurança Pública do Senado e disparou os já recorrentes comentários irônicos contra a oposição.

Moro defendeu o colega Marcos do Val, alvo de uma comparação sarcástica de Dino, e pediu respeito aos parlamentares. Ele disse ter sido tratado com “deboche”, quando o ministro respondeu um questionamento sobre a atuação no Ministério da Justiça — o qual Moro esteve à frente de 2019 até abril de 2020.

“Em relação às ações do Ministério da Justiça, volto ao princípio da legalidade, existe uma lei que o senhor lembra, eu acredito que o senhor lembra, que o senhor não pode ter esquecido”, disse Dino.

“Esse tipo de deboche eu não tolero, me desculpe senador (Sérgio) Petecão (presidente da Comissão), eu vou ter que interromper”, respondeu Moro.

“Eu conheço muito bem a lei e sei que na minha gestão no Ministério da Justiça a gente reduziu os assassinatos em 20%, coisa que eu não vi ainda. Eu não aceito ser tratado com deboche”, seguiu.

Dino afirmou que estava defendendo a sua honra e que, no caso de Marcos do Val, era uma resposta à altura das acusações que escutou do senador.

“Eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz e nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso”, afirmou.

No fim da discussão, Dino pediu desculpas a Moro, caso tenha “se sentido ofendido”.