O compromisso da ministra do Turismo com Lula

No seu primeiro despacho com Lula, nesta quarta-feira, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, se comprometeu com o presidente a promover um amplo programa de qualificação para o setor.

Ela vai propor uma parceria com o ministro Camilo Santana, da Educação, com o objetivo de fidelizar o turista que já conhece o Brasil e atrair novos visitantes com excelência no atendimento.