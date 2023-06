O clima no plenário do TSE para o julgamento de Bolsonaro

Marcado para 9h, o julgamento da ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível tem ambiente tranquilo no TSE.

Há pouco, Tarcísio Vieira, o advogado do ex-presidente, chegou ao plenário dizendo esperar para esta quinta-feira apenas a realização das sustentações orais da defesa e da acusação e a leitura do relatório do processo. Para ele, os votos devem começar na semana que vem.

Nos momentos que antecederam o início da sessão, Tarcísio conversava tranquilamente com colegas e se sentou na primeira fileira do plenário, que tinha diversas cadeiras vazias.

Para entrar no tribunal e no plenário, todos tiveram que passar por duas revistas com raio-x, mas o esquema de segurança não é ostensivo e não há manifestantes no local.

Segundo a Corte, 195 jornalistas foram credenciados para acompanhar o julgamento.