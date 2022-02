Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira rompeu com Fernando Haddad, o candidato do PT ao governo de São Paulo.

Siqueira, diz um aliado, só trata da aliança do PSB com o PT com Gleisi Hoffmann.