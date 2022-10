‘O Ciro vale muito mais do que os 3% de votos que ele teve’, diz Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 5 out 2022, 15h50 - Publicado em 5 out 2022, 15h32

Lula falou há pouco, em São Paulo, sobre a declaração de apoio do PDT ao seu projeto eleitoral. O petista estava ao lado do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e tratou de fazer elogios públicos a Ciro Gomes, que chamou o petista de bandido durante o primeiro turno.

“O PDT e o Ciro Gomes valem muito mais do que os votos que tiveram no primeiro turno. O Ciro vale muito mais que os 3% de votos dele. O Ciro é um dos três políticos que aprendi a gostar de graça, ainda que falem mal de mim”, disse Lula.

Lula abraçou Lupi e disse que a aliança com o PDT representava a “união dos diferentes para vencer os antagônicos”. “Vamos vencer a eleição no segundo turno e vamos ampliar a diferença de votos para Bolsonaro”, disse Lula.