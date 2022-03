O chefe da Petrobras pode cair? Paulo Guedes acha que não

Paulo Guedes nega com todas as forças que o governo vá tirar Joaquim Luna do comando da Petrobras. “Só pioraria as coisas”, disse numa reunião.

A leitura do ministro da Economia, segundo seus conselheiros, é de que a troca de comando na estatal não resolveria a crise dos combustíveis e ainda contribuiria para ampliar a instabilidade na área.