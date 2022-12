O chá de cadeira que Alckmin deu em produtores rurais por causa de Lula

Representantes de entidades de trabalhadores rurais e agricultores familiares tinham reunião marcada às 13h desta quarta com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, no CCBB. O grupo, com integrantes que saíram de várias regiões do país, foi avisado que não seria atendido depois das 17h30.

Depois do chá de cadeira de quase cinco horas, os agricultores foram convidados a voltar ao QG do gabinete de transição nesta quinta, mas um novo horário para o encontro não foi definido. Segundo os produtores rurais, o motivo alegado para a demora foi uma conversa de Alckmin com Lula, que durou mais tempo do que o esperado.