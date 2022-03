O calvário do pastor Milton Ribeiro no MEC

Colegas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, notaram. Ele está abalado com as acusações de corrupção que recaem sobre a sua gestão de verbas na pasta. Ribeiro tem dito que não é político e não estava preparado para a crise que se formou em torno do balcão de negócios de pastores lobistas no ministério.

Ribeiro teme pelo impacto da crise na vida de sua família, pela imagem dele e dos seus na igreja que frequenta, mas não vai pedir exoneração.

Se cair, no entanto, Ribeiro já acalmou o Planalto: não sairá atirando do MEC. O temor no governo agora é com o que os dois pastores lobistas podem falar.