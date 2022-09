O cálculo de Lula para ignorar debate na reta final da campanha

Ao decidir faltar ao debate promovido por VEJA em conjunto com o SBT, CNN, Terra NovaBrasil e Estadão, o ex-presidente Lula fez um cálculo político em que o desgaste por evitar o debate direto com outros presidenciáveis parecia mais “vantajoso” do que deixar de participar de eventos de campanha em Minas Gerais na reta final da busca pelo voto.

Segundo aliados ouvidos pelo Radar, o petista está ciente de que sofrerá por causa da atitude — já atacada por todos os adversários dele –, mas o impacto “está precificado”. “Temos que fazer agenda de rua”, diz um petista.

Lula disse, no passado, que pensava em ir a três debates durante a campanha. Com a atitude, quebra a própria promessa e, com isso, evita o confronto direto com Jair Bolsonaro, que bateu forte no petista no programa da Band. Segundo Fábio Faria, o presidente vai participar do evento. Os petistas negam que Lula tenha desistido do debate para evitar o embate com Bolsonaro.