O café que reuniu Haddad, Mercadante e Pacheco em Xangai

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, colocaram a conversa em dia com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, num café no hotel em Xangai, na China, na manhã desta quinta-feira.

Os três estão em sintonia na pressão para reduzir a taxa de juros de 13,75%. No próximo dia 27, Pacheco vai receber Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no plenário do Senado para debater o tema.