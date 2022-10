Cúpula do FNDE vai a Roma

A cúpula do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação vai respirar os ares de Roma durante 10 dias a partir da próxima semana, por conta de um evento promovido pela ONU.

Antes de partir para a Itália, o presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, viaja para Buenos Aires, onde deve participar deste domingo até a próxima quinta-feira de um seminário internacional de orçamento público. Os cinco dias na cidade serão totalmente custeados pela autarquia.

Da capital argentina, ele segue para a italiana, onde vai se encontrar com um diretor, uma coordenadora e a chefe de gabinete do órgão. Os três estarão em Roma a partir de terça. Todo o bonde do FNDE retorna ao Brasil no dia 14.

O grupo irá à Europa por conta da entrega do plano de ação da agência da ONU para a alimentação e agricultura e para participar de uma sessão do Comitê de Segurança Alimentar. Diárias e passagens serão pagas pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas.

Nos corredores do órgão, em Brasília, o que se comenta é que a autarquia vinculada ao MEC vai ficar às moscas.