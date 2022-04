O bombardeio dos advogados de Lula e do PT contra Bolsonaro

Responsáveis pela defesa de Lula e do PT, os advogados Cristiano Zanin e Eugênio Aragão protocolaram nesta segunda uma série de ações contra Jair Bolsonaro por falas proferidas durante agendas do presidente no Rio Grande do Sul, na sexta passada.

Em uma notícia de crime endereçada ao procurador-geral da República, Augusto Aras, o partido apontou que Bolsonaro proferiu “graves ameaças ao Estado Democrático de Direito, colocando, uma vez mais, o sistema eleitoral em descrédito”, durante cerimônia de inauguração de trechos de rodovias federais.

“Podem ter certeza, tem poucas pessoas em Brasília que mandam muito, mas nenhuma delas manda em tudo. Os votos por ocasião das eleições de outubro serão contados. Não somos obrigados a acreditar em duas ou três pessoas, como se essas fossem os donos da verdade. A verdade está com seu povo e o maior Exército do Brasil, que são vocês, estão conosco também”, declarou o presidente, em Pelotas (PS).

No mesmo dia, Bolsonaro também disse, em Passo Fundo (RS), que “povo armado jamais será escravizado, reagirá a qualquer ditador de plantão que queira roubar a liberdade de seu povo”. Por essas declarações, o PT pediu que sejam tomadas as medidas necessárias para a investigação em razão da prática de incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e interrupção do processo eleitoral, todos crimes previstos no Código Penal.

O partido também enviou petições ao corregedor-geral eleitoral, ministro Mauro Campbell, para noticiar o TSE sobre as falas que visam desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. O tribunal já tem um inquérito administrativo em andamento para apurar as denúncias de falhas no sistema eleitoral, entre elas ataques de Bolsonaro.