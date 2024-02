O bom momento econômico do Tocantins

A economia do Tocantins foi a que mais cresceu em 2023, segundo dados do Banco do Brasil sobre as 27 unidades da federação. O PIB do estado mais novo do país subiu 11,4%, mais do que o Mato Grosso, que ficou em segundo lugar, com um crescimento de 10,9%.

Na Pesquisa Mensal do Comércio do Banco do Brasil, Tocantins também registrou o melhor resultado no segmento entre os estados brasileiros, com um aumento de 11,6% no setor, comparado ao mesmo período de 2022.

O estado reduziu ainda os índices de desemprego, segundo levantamento do IBGE. Enquanto a taxa anual de desocupação do país foi de 7,8% em 2023, Tocantins conseguiu ter a maior redução da taxa de desemprego, comparada a outros estados, passando de 15% para 5,8%.

O governador Wanderlei Barbosa atribuiu esses resultados ao Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços, executado por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins, lançado em janeiro de 2022.

“O programa foi responsável por atrair investimentos, incentivando o desenvolvimento econômico e social do estado, proporcionando segurança jurídica, capacitando a mão de obra local e estimulando a instalação de novas indústrias na região”, diz.