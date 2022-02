Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão vai viajar ao Chile para participar da posse do novo presidente do país, Gabriel Boric, no dia 11 de março.

Apenas para preparar essa viagem de Mourão, a Vice-Presidência despachou ao Chile uma caravana de onze servidores.

A missão ficará em solo chileno entre os dias 3 e 13 de março.