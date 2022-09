O banho de água fria do Datafolha no petismo

Com a proximidade da eleição, o resultado do Datafolha divulgado nesta quinta não deixa de ser um banho de água fria no sonho petista do primeiro turno.

Ainda que Lula e o petismo jamais tenham conseguido vencer uma eleição num único turno, o instituto alimentou durante dias essa esperança na campanha lulista.

O argumento de que Jair Bolsonaro produziu uma obra singular no Planalto fundamenta a esperança do histórico triunfo petista. O problema é que o presidente conta com a mesma máquina poderosa que garantiu as vitórias petistas durante seguidas eleições. Ignorar esse poder é algo que nem Lula nem seus aliados mais experientes conseguem.

O discurso para a torcida, portanto, é um. A realidade, outra. O Radar já mostrou que nem Lula nem seus aliados mais próximos acreditam nessa possibilidade do primeiro turno. A turma sabe que o segundo turno virá e se prepara para uma verdadeira guerra.

Em tempo, a pesquisa foi feita por meio de entrevistas presenciais com 6.800 eleitores em 332 cidades de todos os estados e no Distrito Federal e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

