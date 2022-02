O azar de Tarcísio de Freitas em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um aliado de Tarcísio de Freitas em São Paulo notou. O ministro, que trabalha para ser candidato ao governo paulista, teve encontros recentes com o deputado estadual Frederico D’Ávila. No fim de semana, o parlamentar até postou foto com Freitas.

Trata-se do deputado que xingou o Papa Francisco de “vagabundo e safado”. O Conselho de Ética da Alesp aprovou nesta segunda o parecer que recomenda a suspensão do parlamentar pelo ato. O caso agora será votado em plenário.

“Antes de governar São Paulo, Tarcísio precisa mostrar primeiro que sabe escolher as amizades”, ironiza um bolsonarista.