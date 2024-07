O avanço do café brasileiro nas cafeterias chinesas

Chefe da Agricultura, Carlos Fávaro comemora mais um avanço importante para o agronegócio brasileiro no mercado internacional. O governo fechou, recentemente, um negócio que eleva a quase 800 milhões de dólares as exportações de café para a China.

Apenas uma rede chinesa de cafeterias, a Luckin Coffee, com 19.800 lojas no país, encomendou um lote de 120.000 toneladas do grão brasileiro, num negócio que envolve 500 milhões de dólares.

O aumento no consumo se deve a uma mudança cultural, segundo Fávaro, dado que as gerações mais novas de chineses estão consumindo mais café.

“Em 2022, o Brasil exportou 80 milhões de dólares em café e no ano passado, foram 280 milhões de dólares, praticamente quatro vezes mais que no ano anterior. Agora, só neste contrato com a Luckin Coffee, estamos falando de meio milhão de dólares, o que demonstra que o Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo, está abrindo mercados”, diz Fávaro.

No ano passado, o Brasil vendeu cerca de 280 milhões de dólares em café aos chineses. O avanço colhido recentemente mostra que o mercado tem ainda mais potencial para crescer.