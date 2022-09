O avanço das mulheres na CBF

Desde que assumiu o comando da CBF, Ednaldo Rodrigues vem trabalhando para resgatar a imagem da entidade, abalada por escândalos de assédio no passado. Depois de realizar um seminário sobre a importância do combate ao preconceito no futebol, Rodrigues organizou nesta quinta um evento sobre saúde emocional para os funcionários da CBF.

Na conversa, ele destacou a presença de mulheres nos cargos de liderança na instituição. Neste ano, Luisa Rosa assumiu a Diretoria de Patrimônio e Samantha Longo passou a ocupar a Diretoria Jurídica. Aline Pellegrino passou a ser coordenadora de Competições da CBF, cargo fundamental para o desenvolvimento do calendário do futebol brasileiro, e Regildênia de Holanda tornou-se a primeira mulher a compor a Comissão de Arbitragem da CBF.

“É muito importante para projetarmos uma CBF do presente e do futuro. Queremos que no final do próximo ciclo, quem vier administrar a entidade não receba a CBF da forma que recebemos. Estamos procurando colar os cacos. Queremos uma CBF cada vez mais inclusiva, que respeita as diferenças e representa o universo do futebol como um todo. E, para isso, precisamos do olhar e da sensibilidade femininas “, afirmou Ednaldo Rodrigues.