O avanço bilionário do Itaú Unibanco no financiamento de veículos

No primeiro trimestre de 2022, o volume de concessão de crédito para financiamentos de veículos para pessoas físicas e jurídicas aumentou 18,2% no Itaú Unibanco em relação ao mesmo período do ano anterior.

Foram mais de 7,8 bilhões de reais liberados em novos empréstimos. O tíquete médio dos financiamentos para pessoas físicas no período foi de 45.000 reais, ante 41.000 reais no mesmo intervalo de 2021.

“O aumento do tíquete médio das operações resultou em um volume financiado que tem compensado a tendência de arrefecimento na quantidade de novos financiamentos de modo geral no setor. Esse fator, somado ao nosso foco em oferecer as melhores soluções para os clientes, nos permitiu superar os resultados alcançados nos três primeiros meses do ano passado”, diz Rodnei Bernardino de Souza, diretor do Itaú Unibanco.