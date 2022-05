O aumento na venda de produtos para bebês e crianças nos últimos 12 meses

As vendas de produtos para bebês e crianças tiveram alta de 12% — em média, ao mês — nas farmácias brasileiras ao longo do último ano, mostra levantamento da InterPlayers, empresa de negócios da saúde e bem-estar.

A pesquisa levou em consideração o período entre março de 2021 e fevereiro de 2022 em comparação com os doze meses anteriores.

Líder de vendas no Brasil, São Paulo foi o estado que mais contribuiu para o desempenho anual positivo, com aumento de 46% nas vendas. Apesar de menos populoso, Goiás também teve resultados positivos, com crescimento de 359%. Já Minas Gerais foi o estado com o pior desempenho, com queda de 51%.

“Houve melhora significativa da economia entre 2021 e 2022, em comparação com o período anterior. O home office também possibilitou que os pais passassem mais tempo com os filhos, levando-os a gastarem mais com produtos relacionados a cuidados infantis. Além disso, farmácias e drogarias estão cada vez mais competitivas para produtos que anos atrás eram prioritariamente comprados em outros canais, como supermercados”, diz Ilo Souza, gerente de inteligência comercial da InterPlayers.

