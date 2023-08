O aumento de gastos de turistas estrangeiros no Brasil, segundo a Rede

O número de turistas estrangeiros que chegam ao Brasil voltou a crescer em 2023, com mais de 3 milhões de visitantes nos cinco primeiros meses do ano, segundo dados do Ministério do Turismo.

Levantamento da Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, aponta uma alta de 43% no consumo de estrangeiros no país no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022.

Já o número de transações avançou 46%.

