O apoio bolsonarista ao deputado que atacou jornalista

Quase uma semana desde o ataque do deputado bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos-SP) à jornalista Vera Magalhães, durante um debate na TV Cultura, é possível identificar ao que a atitude se propôs e os seus impactos no debate eleitoral ao governo de São Paulo nas redes sociais.

Segundo um levantamento da Escola de Comunicação Digital da FGV com 519.700 postagens de Twitter entre 8 e 14 de setembro, o repúdio de Tarcísio de Freitas (Republicanos) à agressão sofrida pela jornalista não surtiu efeito na base bolsonarista que, em sua maioria, apoiou o agressor.

No grupo dos usuários de direita e de extrema direita alinhados a Tarcísio e a Jair Bolsonaro, o episódio esteve presente em 51,5% das interações e em 56,2% dos perfis. Após a agressão, as menções a Tarcísio dispararam– estavam em torno de 30.000 por dia no dia 13 de setembro, data do fato, e saltaram para 123.014 no dia 14.

“O tom das reações [ao ataque] foi ambíguo: enquanto parte dos usuários parabenizou o candidato pela atitude, outros afirmaram que ele não teria direito de desqualificar um aliado. Apesar da declaração de Tarcísio, o apoio ao agressor foi proeminente no cluster”, diz o estudo.