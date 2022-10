O apelido de Bolsonaro no comitê de campanha, depois do ‘pintou um clima’

Atualizado em 21 out 2022, 13h45 - Publicado em 23 out 2022, 14h01

Ninguém, no comitê bolsonarista, teve coragem de dizer na frente do presidente, claro, mas muita gente ficou insatisfeita com a postura do presidente nesse episódio das meninas venezuelanas.

Com todo mundo trabalhando pesado para conquistar votos a Jair Bolsonaro, ele, como de costume, acabou fazendo gol contra ao criar problemas com sua língua sem freios.

Entre aliados frustrados com seu erro na desastrosa fala sobre as venezuelanas, o “pintou um clima”, Bolsonaro ganhou um apelido: “Tio Sukita”.