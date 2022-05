O antídoto do carioca Tarcísio na eleição para o governo de São Paulo

Nascido no Rio de Janeiro, o ex-ministro Tarcísio de Freitas divulgou há pouco um vídeo da sua pré-campanha ao governo de São Paulo que serve como antídoto às críticas de adversários por ser um “forasteiro” tentando chegar ao cargo mais alto do estado.

“O paulista não tá preocupado da onde você veio, tá preocupado para onde nós vamos”, diz o ex-chefe da Infraestrutura do governo Bolsonaro, no início da produção. Logo em seguida, surge a pergunta “quem é Tarcísio” e a resposta: “o brasileiro”.

“Ingressei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Servia no Rio Grande do Norte. Servi em São Bento do Una. Teve situação de eu fazer mudança, mudar três vezes em um ano e meio. São Paulo é um estado que abraçou milhões de nordestinas, abraçou portugueses, italianos, japoneses, sírio-libaneses. Então é um estado que acolhe, que não segrega. É um estado que une, não desune. Essa união de esforços fez a grandeza, a riqueza do estado de São Paulo, que foi construída muito, também, com a ajuda de imigrantes”, sustenta o pré-candidato.

Para concluir, ele aponta o “mais importante”, que seria mostrar um caminho diferente para o estado.

Curiosamente, Tarcísio em nenhum momento menciona que é carioca.