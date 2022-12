O ano em que os brasileiros procuraram refletir sobre ‘democracia’

Num ano marcado por tensões de uma disputa eleitoral sem precedente no país, o termo “democracia” foi eleito a Palavra do Ano 2022 pelos usuários do Dicio, dicionário online mais utilizado pelos brasileiros. Enfrentando as palavras “Polarização”, “Perseverança” e “Empatia” na votação, “Democracia” foi considerado o termo mais relevante por 39% dos usuários.

Na lista de votação foram escolhidas aquelas palavras que, ao longo de 2022, tiveram um grande volume de pesquisas no Dicio ou estiveram muito presentes nos noticiários, nos debates, e melhor refletiram as preocupações e os desejos da população brasileira.

Ao longo de todo o ano, a plataforma recolheu e analisou dados das mais de 200 milhões de pesquisas realizadas no site e nos aplicativos. “Neste ano, o conceito de democracia voltou a entrar no debate público. No Brasil, se tornou imprescindível entender de que modo a democracia brasileira sairia fortalecida ou enfraquecida deste processo eleitoral”, diz Paulo Stenzel, head de comunicação da editora portuguesa 7Graus, criadora do Dicio.