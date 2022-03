O almoço do presidente do União Brasil na casa de Ciro Nogueira

Presidente nacional do União Brasil, o deputado federal pernambucano Luciano Bivar deixou de lado, na quarta-feira, o discurso de terceira via para almoçar com Arthur Lira e Ciro Nogueira, na mansão em que mora o chefe da Casa Civil, em Brasília.

Os dois são do PP e devem apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas o partido do Centrão acabou de romper com o PT na Bahia para apoiar a candidatura de ACM Neto, do União Brasil, ao governo do Estado.

Bivar chegou à casa de Nogueira, no Lago Sul, em um carro da Primeira-Secretaria da Câmara, que ele comanda. Ficou cerca de uma hora no local. Lira já estava lá, conversando com o correligionário, e saiu minutos depois.

Para as eleições presidenciais. Bivar conversa com MDB e PSDB para tentar chegar a um candidato único da chamada “terceira via”. Na semana passada, ele prometeu que o União Brasil ainda vai lançar um presidenciável para chamar de seu.