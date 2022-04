O alerta de Campos Neto ao Planalto sobre a greve no Banco Central

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Roberto Campos Neto alertou o Planalto nesta semana. A greve no Banco Central, por reajuste de salários, pode paralisar todo o sistema de pagamentos do Brasil, além de outras estruturas vitais ao funcionamento do mercado financeiro.

Jair Bolsonaro, como sempre, ignora tais riscos e insiste em privilegiar policiais na política de reajuste do governo