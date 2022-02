O alegre encontro de Bolsonaro e Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. A dupla vai comandar o TSE pelos próximos meses.

O encontro de quase dez minutos foi acompanhado pelo AGU, Bruno Bianco, que há alguns dias coordenou a operação que permitiu a Bolsonaro ignorar uma ordem de Moraes para depor diante da delegada Denisse Ribeiro, da Polícia Federal.

Apesar de todo o conflito e da gritaria dos apoiadores do presidente nas redes, por causa das decisões do STF, o encontro sorridente e amistoso mostrou a aliados do presidente que é possível manter o nível da relação entre os poderes em Brasília. Deu tempo até para Bolsonaro convidar Moraes para outras visitas.

Do lado do Supremo, a agenda soa mais constrangedora. O juiz manda um investigado depor, ele ignora a ordem e nada acontece. Dias depois, juiz e investigado se juntam para um café.