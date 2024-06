O acordo entre Lula e Alcolumbre pela eleição ao comando do Senado

Lula e Davi Alcolumbre fecharam recentemente a aliança em torno da eleição do senador para suceder Rodrigo Pacheco no próximo ano no comando do Senado.

O petista, além de pedir votos na esquerda, prometeu não atrapalhar Alcolumbre na direita. É que o senador, que já comandou a Casa durante a gestão de Jair Bolsonaro, é amplamente apoiado pelos bolsonaristas.

O PL, por exemplo, já disse a Alcolumbre que não deve lançar candidato na disputa.