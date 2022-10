O acordo de Valdemar para apoiar reeleição de Arthur Lira na Câmara

Atualizado em 27 out 2022, 19h02 - Publicado em 28 out 2022, 08h01

Valdemar Costa Neto conversou com Arthur Lira e acertou os termos do apoio à reeleição do presidente da Câmara.

Pelo acerto, Lira apoiará a eleição de um nome do PL para a presidência do Senado no início do ano que vem.

Além disso, se for reeleito, irá trabalhar, no fim desse mandato, para eleger um deputado do partido de Valdemar como sucessor na Mesa Diretora.