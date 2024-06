O acordo de Helder para combater a maior insegurança alimentar do país

Diante do maior índice de insegurança alimentar do país, o estado do Pará firmou um acordo de cooperação técnica com o Pacto Contra a Fome. O contrato foi assinado pelo governador Helder Barbalho na terça-feira (18).

O projeto contempla diagnóstico dos desafios locais para implementação de políticas públicas, mobilização do setor privado à segurança alimentar e desenvolvimento de indicadores de impacto e monitoramento.

Segundo o IBGE, o Pará lidera o ranking da fome no Brasil, com 20,3% da população em insegurança moderada ou grave, seguido por Amapá (18,7%) e Sergipe (18,6%). Ao todo, 14 estados estão acima da média nacional, de 9,4%.

