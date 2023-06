O acordo da OAB com a Fazenda sobre o Carf e a resposta de Arthur Lira

A OAB enviou ofício a Arthur Lira pedindo que a Câmara adote, no projeto de lei que retoma o voto de qualidade no Carf, a versão acordada pela ordem dos advogados com o Ministério da Fazenda.

A principal inovação é a exclusão de multas e o cancelamento da representação fiscal na hipótese de julgamento resolvido a favor da Fazenda Pública pelo voto de qualidade.

Em entrevista a jornalistas na quarta-feira, Lira disse que passou o texto do acordo da OAB com o ministério de Fernando Haddad para o relator do projeto do Carf, Beto Pereira (PSDB-MS).

O presidente da Câmara ressalvou, no entanto, que o tucano tem toda a autonomia para construir um texto a partir de conversas com todos os partidos e lideranças da Casa.

“Nem Câmara nem Senado têm como se fiar por um acordo feito (fora do) Congresso Nacional”, declarou Lira.