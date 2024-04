Nunes reúne vereadores um dia após visita de Boulos à Câmara de SP

Ricardo Nunes recebeu nesta quarta-feira os vereadores Milton Leite, Fábio Riva, Sidney Cruz e Rubinho Nunes no gabinete do prefeito de São Paulo. Eles discutiram sobre o projeto de lei que viabiliza a venda de ações da Sabesp, em tramitação na Câmara Municipal.

Pessoas presentes no encontro afirmam que o presidente da Casa, Milton Leite, externou uma dificuldade em conseguir os votos necessários para aprovar a proposta. Parte dos empecilhos dos governistas passa pelo trabalho da oposição em obstruir a pauta.

Na terça-feira, o pré-candidato à prefeitura e deputado federal Guilherme Boulos se reuniu com as bancadas do PT e do PSOL e anunciou uma série de iniciativas para derrubar o projeto. Eles propõem um plebiscito sobre a privatização da companhia de saneamento.

A expectativa da base aliada do prefeito é que o projeto vá a plenário no início de maio. Na semana que vem, o texto deve entrar na Comissão de Política Urbana, presidida por Rubinho Nunes, um dos convidados para a reunião com o prefeito.