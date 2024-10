Nunes Marques suspende assembleia de credores da Laginha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF, suspendeu a assembleia-geral de credores do Grupo Laginha que havia sido marcada para esta quarta-feira e poderia aprovar planos de realização de ativos da massa falida, liquidação de créditos e um acordo de transação para quitar dívidas tributárias com a União.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e vários credores haviam apresentado propostas para dar descontos na dívida e encerrar o processo.

Nunes Marques acolheu pedido do espólio do ex-senador e ex-deputado federal João Lyra, fundador do grupo, que morreu em 2021 em decorrência da covid-19. O espólio daquele que foi considerado o parlamentar mais rico do país é representado por Lourdes Lyra, sua filha mais velha e inventariante.

O Ministério Público de Alagoas havia se manifestado contra a realização da assembleia, afirmando que ela poderia resultar em “repercussão negativa no processo falimentar em mais de 1 bilhão de reais”.