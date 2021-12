Nunes Marques revoga própria decisão e mantém traficante preso

O Radar mostrou mais cedo que o ministro Kássio Nunes Marques, do STF, havia revogado na última sexta o pedido de extradição do traficante Jorge Teófilo Samúdio, um dos criminosos mais procurados do Paraguai. Neste sábado, porém, o ministro reformou a própria decisão para acatar o pleito do MPF e manteve o traficante preso.

Samúdio foi preso em março em Sinop (MT) por policiais brasileiros. As autoridades do Paraguai pediram a extradição do criminoso, apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho, a maior facção de tráfico de drogas do Rio de Janeiro.

O suspeito já havia sido preso no país vizinho em 2018. Em setembro do ano seguinte ele foi resgatado de uma prisão paraguaia numa operação cinematográfica que terminou com um agente morto.