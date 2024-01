Nunes discute com presidente da Caixa linha de crédito para recapeamento

Uma das grandes apostas de Ricardo Nunes para mostrar como bandeira de sua gestão nas eleições de outubro, o Recape, programa de recapeamento asfáltico que iniciou em 2022 com investimento de 1 bilhão de reais, é tema de reunião entre o prefeito de São Paulo e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, nesta terça-feira.

Ao todo, o programa deve custar 2,5 bilhões de reais aos cofres da Prefeitura. A expectativa é, até o fim de 2024, recuperar 20 milhões de metros quadrados de ruas esburacadas na capital paulista.

Além do prefeito e do presidente do banco estatal, participam da reunião Tiago Cordeiro de Oliveira, vice-presidente de Governo da Caixa, em exercício; Mônica Monteiro, vice-presidente de Logística do Banco, e Sidney Soares Filho, superintendente de Rede da Caixa.

O governo municipal também é representado pelo secretário de Governo, Edson Aparecido, Fabiano Martins de Oliveira, em exercício na Fazenda, Paulo Galli, de Desestatização e Parcerias, além da Procuradora-Geral do Município, Marina Magro.