Nunca me verão pedir regulação da mídia ao Parlamento, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro buscou se contrapor a Lula no discurso que deu na tarde desta quarta na abertura do ano legislativo no Congresso, ao dizer que é contra a regulação da mídia.

A regulação foi um projeto que não foi pra frente nos governos petistas e voltou ao discurso de Lula mais recentemente, que promete levar a discussão ao Parlamento caso seja eleito presidente em outubro deste ano.

Bolsonaro também se contrapôs a outra ideia petista, de revogar a reforma trabalhista caso Lula vença a eleição.

“Vocês nunca vão me ver aqui neste parlamento pedir a regulação da mídia ou da internet. Espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade acima de tudo. Também nunca virei aqui para anular a reforma trabalhista aprovada por este Congresso, afinal os direitos trabalhistas seguem intactos na Constituição”, disse Bolsonaro.

Antes de encerrar sua fala no evento, o presidente reiterou sua mensagem. “Não deixemos que quem quer que seja no Planalto ouse regular a mídia. Não interessa o porquê e qual objetivo. A nossa liberdade, a liberdade de imprensa, garantida na Constituição, não pode ser violada no país”.