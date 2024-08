Número de viajantes estrangeiros em aeroportos de SC dobrou no 1º semestre

O movimento de passageiros estrangeiros nos aeroportos de Santa Catarina dobrou no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2023. Com 100,5% de aumento, o estado contabilizou aproximadamente 437.200 viajantes do exterior e se consolidou como o terceiro do país no mercado internacional.

Os dados foram apurados pela Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac. Foram cerca de 429.800 passageiros pelo aeroporto de Florianópolis e em torno de 7.300 pelo de Navegantes.

“Primeiro vem os turistas, conhecem nossas cidades e suas belezas naturais. Segundo, planejam pra voltar e conhecer um pouco mais da nossa cultura. Precisa só de duas ou três visitas pra descobrir que Santa Catarina é o melhor estado do Brasil. Aí eles voltam pra fechar negócios aqui, investir, gerar empregos”, afirma o governador Jorginho Mello.

Cargas

Já movimentação de cargas internacionais cresceu 37% no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, com 2.000 toneladas de cargas movimentadas pelo Aeroporto de Florianópolis.

“O mercado internacional é um mercado muito acirrado e Santa Catarina vem tendo um 2024 com excelente desempenho. Com o sucesso das operações da Copa Airlines, que teve início no final de junho, e da TAP, que começará em setembro, temos uma expectativa de consolidar o estado nesta terceira posição”, avalia o secretário Beto Martins, chefe da SPAF.